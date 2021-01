Fortnite: ritorna Gangnam Style, ora è uno dei balli del gioco

Nonostante siano passati diversi anni dall’uscita di Fortnite, ancora oggi il battle royale targato Epic Games riesce ad avere una folta community di appassionati attiva. I recenti e costanti aggiornamenti dimostrano quanto gli sviluppatori stiano puntando forte anche con l’arrivo delle nuove console Sony e Microsoft. Abbiamo potuto conoscere l’azienda americana, grazie anche al suo store online con migliaia e migliaia di giochi disponibili ma soprattutto per le numerose partnership in attivo, come quella con Marvel o quella più recente con diverse squadre di calcio tra cui Milan, Inter, Juventus e Roma.

In queste ore, sul proprio account Twitter, Epic Games ha recentemente informato che è da oggi disponibile una nuova emote: il ballo del Gagnam Style. Si, a distanza di anni dal tormentone che ha fatto impazzire il web, la società americana ha deciso solo nel 2021 di aggiungere questo tipo di ballo.

Giorni fa l’account coreano di Fortnite aveva “per sbaglio” mostrato in anticipo il ballo. Non era chiaro però se fosse una esclusiva per il mercato orientale, in quanto PSY, il cantante di Gagnam Style, è coreano. Nonostante questi giorni di disguido, sembra quindi che Epic Games abbia permesso a tutti di poter usufruire di questa speciale emote che sarà acquistabile nel negozio in-game. C’è da segnalare inoltre che a quanto pare solo per il territorio giapponese è disponibile un torneo esclusivo per i giocatori su Nintendo Switch, vi faremo ovviamente sapere appena avremo informazioni aggiuntive se verrà proposto anche per il territorio europeo.

Add a little Gangnam Style to your life. Dance on over to the Item Shop and grab the Emote now! pic.twitter.com/uao10oQmgF — Fortnite (@FortniteGame) January 29, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Acquisterete l’emote dedicata a Gagnam Style? Che rapporto avete con Fortnite? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il battle royale free-to-play targato Epic Games.