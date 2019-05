Fortnite: svelate le sfide della settimana 3, grazie a un leak

Svelate, grazie a un leak di informazioni, le sfide della settimana 3 di Fortnite. Grazie ai dataminer sappiamo in anticipo tutti i nuovi obiettivi.

Dopo l’arrivo dell’aggiornamento 9.10 nella giornata di ieri sono arrivate anche nuove informazioni per quanto riguarda il mondo di gioco di Fortnite. In particolare, grazie proprio al nuovo update, alcuni dataminer hanno avuto la possibilità come al solito di poter spulciare tra le righe di codice e i numerosi file che sono stati implementati nel battle royale.

Con l’arrivo di una nuova settimana, si sa che arrivano anche le nuove sfide. Alle 15:00 di oggi pomeriggio infatti sono previste la sfide della settimana 3, e in questa notizia troverete tutte le informazioni in anticipo. Tra i molteplici obiettivi da completare troviamo la ricerca di forzieri in determinate zone della mappa, lanciare il frisbee e raccoglierlo prima che atterri, infliggere danni ai nemici con diverse armi in una sola partita, e altri tipo di sfide.

Week 3 Challenges@thesquatingdog btw pic.twitter.com/6Qx2szkBqg — Lucas7yoshi // Fortnite Leaks & News (@lucas7yoshi) May 22, 2019

Fortnite Sfide Settimana 3:

Atterra effettuando un’acrobazia con il Driftboard

Cerca i forzieri nelle zone Rifugio Ritirato e Picco Polare

Arreca danno ai nemici dopo 10 secondi dall’utilizzo di un tunnel d’aria

Visita Borgoallegro e Condotti Confusi in una sola partita

Lancia il frisbee e prendilo prima che tocchi terra

Effettua 3 eliminazioni con armi esplosive

Ovviamente, trattandosi di informazioni trafugate, c’è la possibilità che vengano modificate prima del rilascio ufficiale da parte degli sviluppatori di Fortnite, anche se ci sono buone probabilità che le sfide della settimana 3 possano essere queste presentate.

