Fortnite: la Skin più rara in assoluto è di nuovo acquistabile

Come era stato anticipato qualche giorno fa da alcuni dataminer, dopo essersi aggiornato il negozio di Fortnite è stata rimessa in vendita quella che è a tutti gli effetti la Skin più rara dell’interno gioco. Parliamo della Skin Recon Expert, che ritorna ottenibile dopo diversi anni di assenza all’interno del fortunato e popolarissimo titolo di Epic Games.

Recon Expert sarà quindi di nuovo acquistabile a tutti i giocatori di Fortnite al modico prezzo di 1500 V-Buck, che equivalgono all’incirca ad una quindicina di Euro. Una novità che accompagna questo gradito ritorno, è la possibilità di aggiungere un cappello al modello del personaggio. L’ultima volta che questa Skin era apparsa nel negozio di Fortnite, il titolo era disponibile solamente da qualche mese, dopodichè sparì fino ad oggi.

weird shop, they changed everything it it early

epic strange

unless it was an accident but like IDK how they could screw that up

also synth streak is out finally, neat pic.twitter.com/rAztGc2NDM

