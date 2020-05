Fortnite: dataminer anticipano una gigantesca tempesta

Giusto questa mattina Fortnite si è aggiornato alla versione 12:61, dopo solamente poche ore alcuni dataminer sono già riusciti a scovare quelle che sembrano delle importanti anticipazioni al titolo di Epic Games. Tra queste novità c’è un tema ricorrente che fa pensare all’abbattimento di una vera e propria tempesta sul popolare battle royale, che sia tutto collegato al vociferato evento Doomsday?

Tra i dataminer che hanno scovato le ultime novità spicca il nome di Hypex, uno dei più attivi e affidabili della scena. Stando alla sua ultima scoperta, prontamente pubblicata sul suo profilo Twitter, costui avrebbe scoperto una nuova schermata di caricamento che sembra nascondere più misteri di quanto possa sembrare ad una prima e poco attenta occhiata.

New Loading Screen (possibly for the event, it doesn't have an ID)! pic.twitter.com/N0Kgl1fdIM

— HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) May 26, 2020