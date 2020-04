Fortnite, Settimana 8: ecco come completare la sfida “Cerca forzieri nei luoghi storici”

Durante la giornata di ieri vi abbiamo informato sulle nuove Sfide della Settimana 8 di Fortnite Battaglia Reale pubblicandovi l’intero elenco delle nuove missioni disponibili per i possessori di Battle Pass della Stagione 2. Quest’ultime vi consentiranno di ottenere una speciale ricompensa legata al completamento del set “Avventure di Skye”.

Quest’oggi, invece, siamo qui per fornirvi una mini guida utile per completare senza troppi problemi la prima missione della Settimana 8, ci riferiamo a “Cerca forzieri nei luoghi storici”. Questa sfida richiederà al giocatore di cercare 10 forzieri all’interno dei luoghi storici presenti all’interno del gioco. Vi ricordiamo che quest’ultimi non sono indicati sulla mappa con un nome specifico, ecco perché qui sotto vi mostriamo un video che vi spiegherà in modo dettagliato dove sono situati precisamente, senza così perdere altro tempo nel cercarli da soli.

Per completare la missione, quindi, dovrete localizzare questi forzieri per poi aprirli, in ogni caso non vi richiederà molto tempo. Inoltre, ci sentiamo di fornirvi anche un altro piccolo dettaglio utilissimo per ridurre ancor di più i tempi necessari al completamento di questa sfida. Ci riferiamo alla modalità Rissa a Squadre che vi consentirà, grazie alla presenza dei deltaplani, di muovervi più rapidamente tra i luoghi della vasta mappa di gioco di Fortnite.

Vi ricordiamo che le 10 Sfide della Settimana 8 saranno rese disponibili tra pochi minuti dal momento in cui vi scriviamo. Non dimenticatevi che per ottenere le ricompense legate all’esclusivo outfit per la skin Skye vi sarà necessario essere in possesso del Battle Pass della Stagione 2 oltre ad aver completato le sfide relative a Skye introdotte durante le settimane precedenti.

Se anche voi siete interessati alle speciali ricompense vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per le prossime notizie e mini guide inerenti le Avventure di Skye.