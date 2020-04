Fortnite Stagione 2: ecco come completare la sfida segreta dei vasi di miele

La sfida degli orsi e dei vasi di miele è stata aggiunta in seguito all’aggiornamento di Fortnite 12.30, e rappresenta una delle nuove e misteriose missioni ideate da Epic Games per Fortnite Capitolo 2. Quest’ultima non è ancora visibile nei menù di gioco, ma pare sia molto conveniente intraprenderla poiché ricompensa il giocatore con moltissimi punti esperienza.

Se vi state domandando come fare per completarla non vi preoccupate, qui di seguito vi daremo qualche consiglio utile per il completamento di questa particolare sfida, oltre a lasciarvi un video che vi mostrerà esattamente la posizione dei luoghi segreti da raggiungere.

Nello specifico la sfida in questione consiste nell’individuare dei vasetti di miele ben nascosti all’interno dell’intera mappa di gioco. Una volta trovati dovrete avvicinarvi e interagire con essi, capirete di aver completato il vostro compito quando sentirete un suono molto simile a un ruggito di un orso.

Per chi non lo sapesse, ogni vaso trovato ricompensa il giocatore con circa 500 punti esperienza, ed inoltre al termine della sfida sarete premiati con un intero livello. Ovviamente completare questa missione segreta non sarà affatto facile dato che le location in questione non sono indicate sulla mappa di gioco. In effetti, alcune di queste sono situate in punti abbastanza sperduti della mappa, altre ancora sono in campo aperto, ecco perché dovrete prestare molta attenzione che l’area intorno a voi non sia piena zeppa di altri giocatori con lo stesso vostro scopo e pronti a farvi fuori. Ma non vi preoccupate, vi basterà seguire tutte le indicazioni presenti in questo video che vi rivelerà tutti i luoghi in cui trovare i vasi di miele per poi svignarvela alla svelta!

Prima di salutarci vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per rimanere aggiornati sulle prossime novità riguardanti Fortnite Stagione 2.