Fortnite, lo spawn dei BRUTE nelle modalità competitive è stato diminuito

Epic Games, dopo le numerosissime proteste, ha cominciato a modificare qualcosa su Fortnite: lo spawn dei BRUTE è stato diminuito nella modalità competitiva.

Tanto tuonò che piovve: dopo le numerosissime polemiche di alcuni dei più importanti streamer di Fortnite, di cui vi avevamo raccontato giusto ieri, Epic Games è finalmente intervenuta, ascoltando seppur parzialmente le copiose critiche della community del proprio titolo di punta.

I BRUTE, tanto potenti quanto controversi, non saranno però rimossi dal titolo come chiesto a gran voce da gente come Ninja o Tfue, ma saranno quantomeno resi meno importanti nelle modalità competitive come Arena. La questione è ancora lungi dall’essere chiusa ma finalmente qualcosa si sta muovendo.

A essere oggetto di tale cambiamento è stato lo spawn di tali mech, pesantemente ridotto nelle modalità competitive.

Se prima era infatti sicuro trovarsi all’inizio del match all’interno della mappa dai 2 ai 4 BRUTE ora la probabilità è stata ridotta al 21.5% per 1-3 mech. Anche nelle successive zone la percentuale è stata ulteriormente ridotta.

Ecco un breve ma esaustivo elenco di tutti i cambiamenti effettuati allo spawn dei BRUTE nella modalità competitiva di Fortnite:

Inizio Match: 21.5% spawn di 1-3 BRUTE, precedentemente 100% spawn 2-4 BRUTE

Prima zona 44% spawn di 1-4 BRUTE, precedentemente 100% spawn 2-4 BRUTE

Seconda zona 40% spawn di 1-2 BRUTE, precedentemente 100% spawn 1-3 BRUTE

Terza zona 40% spawn di 1-2 BRUTE, precedentemente 66% spawn 2BRUTE

Quarta zona 10% spawn di 1 BRUTE, precedentemente 50% spawn 1 BRUTE

Quinta zona 3% spawn di 1 BRUTE, precedentemente 10% spawn 1 BRUTE



Che ne pensate di questa notizia, secondo voi Epic Games ha finalmente cominciato a comprendere la gravità della questione? Verso quali cambiamenti andranno incontro i mostruosi e pericolosi BRUTE nelle prossime settimane secondo voi? Raccontateci le vostre previsioni a riguardo direttamente nei commenti!