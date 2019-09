Fortnite Stagione 11: Epic annuncia l’arrivo dei bot e di novità al matchmaking

Fortnite, con la Stagione 11, vedrà l'introduzione dei Bot. Inoltre, ci saranno a breve novità legate al matchmaking, per aiutare i meno abili.

Il battle royale di Epic Games è conosciuto per molti motivi, ma uno dei più noti è la solerzia negli aggiornamenti. Ogni settimana c’è sempre qualche novità e ogni stagione introduce qualcosa di completamente diverso rispetto al passato. C’è però una componente che, negli anni, è rimasta per lo più invariata: la strategia di matchmaking. Epic, però, si è resa conto che negli ultimi due anni i giocatori di Fortnite hanno raggiunto livelli di abilità molto diversi. Per questo motivo, a partire dal’update 10.40 e arrivando anche alla Stagione 11, Epic intende apportare una serie di modifiche.

L’obbiettivo è introdurre “una logica di matchmaking migliorata nelle modalità base di Battaglia reale per ottenere abbinamenti più equi.”, ovvero fare in modo che i giocatori siano abbinati in modo più preciso in base all’abilità dimostrata. Man mano che si migliora, anche gli avversari contro cui ci troveremo saranno più forti. Chiaramente si tratta di un processo a lungo termine ed è intenzione degli sviluppatori di Fortnite monitorare le prestazioni del nuovo matchmaking, implementandolo di regione in regione. Attualmente non ci sono informazioni sull’arrivo in Italia/EU: speriamo di essere tra i primi a essere coinvolti nell’update.

Non sappiamo quindi molto in merito al matchmaking, ma qualcos’altro ci è stato detto: nella Stagione 11 saranno introdotti i Bot. Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori di Fortnite, i Bot si comporteranno in modo simile ai giocatori normali e daranno maggior possibilità agli utenti di affinare le proprie tecniche. I Bot saranno ovviamente abbinati alle novità del matchmaking, quindi nelle prime partite ce ne saranno di più, mentre migliorando tenderanno a sparire.

Epic ha già assicurato che non ci saranno Bot nelle playlist competitive. Anche in questo caso, si tratta di un sistema che continuerà ad essere migliorato nel corso del tempo. Diteci, cosa ne pensate? Credete che Epic faccia bene a porsi questi obbiettivi per la Stagione 11?