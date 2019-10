Fortnite Stagione 11 non esiste, inizia “Fortnite Capitolo 2” secondo i leak

Fortnite Stagione 11 non esiste e al suo posto inizierà "Fortnite Capitolo 2", almeno questo è quello che hanno svelato i primi leak.

La Stagione 10 (o Stagione X) di Fortnite è stata prolungata di una settimana, come sappiamo. Le novità in arrivo per il battle royale di Epic Games stanno apparentemente chiedendo un po’ più di tempo del previsto: viene quindi il sospetto che ci sia in ballo qualcosa di grosso per il free to play più chiacchierato degli ultimi anni. Oltre alle modifiche al matchmaking e l’introduzione dei bot, potrebbe esserci qualche cambiamento epocale in arivo? Secondo i leak è proprio così: Fortnite Stagione 11 non esiste.

Pare infatti che Epic sia pronta a dare il via a un nuovo capitolo per il proprio gioco, e intendiamo proprio a livello letterale: Fortnite Capitolo 2 è il nome apparso online tramite una pagina Twitter. Potete vedere qui sotto l’immagine alla quale facciamo riferimento.

Better look at the leaked season 11/chapter 2 image pic.twitter.com/ZASfiqRWyh — joe (@m1xV2) October 11, 2019

SEASON 11 LEAK: Apparently Apple uploaded the first Season 11 image too early to the App Store! This image says something about "Chapter 2" of Fortnite and we're clearly seeing a new map! pic.twitter.com/cStR1F6O8Z — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) October 11, 2019

Secondo i leak, avremo accesso a una mappa completamente nuova che includerà anche nuove meccaniche, come ad esempio la possibilità di guidare veicoli acquatici: è infatti possibile vedere una barca nell’immagine di presentazione. Il leak proviene dall’App Store Italiano.

Si tratterebbe senza ombra di dubbio di una grande rivoluzione per il battle royale di Epic Games. Fortnite Stagione 11 potrebbe non esistere affatto: certo, si tratta solo di una nomenclatura, ma simbolicamente rappresenterebbe come il titolo sia pronto a un nuovo corso. Considerando inoltre che nel 2019 il gioco ha visto i guadagni calare in modo serio, un potenziale nuovo inizio potrebbe spingere i giocatori a ributtarsi nel battle royale e, sopratutto, a riaprire il portafogli desiderosi di accaparrarsi tutte le novità disponibili.

Ovviamente questi sono solo leak e non informazione ufficiali, ma diteci, voi cosa ne pensate di questa situazione?