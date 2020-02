Fortnite Stagione 2: svelata una dinamite d’oro, continuano gli indizi

Epic Games sembra voler mantenere un alto ritmo nel rilascio di nuovi teaser dedicati a Fortnite Stagione 2 del Capitolo 2. Nelle ultime 24 ore abbiamo potuto scoprire che il tema portante della nuova season sarà l’oro. Per ora non è chiaro esattamente di cosa si tratti, ma l’account Twitter ufficiale continua a rilasciare nuove immagini che suggeriscono la presenza dell’organizzazione ECO, di una trasmissione segreta da decifrare e qualcosa di legato a degli “scagnozzi”. Ora, una nuova immagine mostra un candelotto di dinamite d’oro.

Potete vedere il tweet ufficiale qui sotto. Il testo riporta ancora una volta una serie di parole coperte: seguendo la struttura delle precedenti immagini teaser, è probabile che avremo accesso nell’arco della nottata italiana a una versione non oscurata di queste informazioni. Per ora possiamo solo leggere solo “FN. CH02. S02 022020” ovvero Fortnite Chapter 02 Season 02 20 febbraio 2020.

L’immagine mostra la dinamite, un oggetto già noto e in realtà non amatissimo dai fan: è probabile che il teaser non faccia quindi riferimento al ritorno dell’oggetto in sé e per sé quanto piuttosto a una nuova meccanica o un nuovo evento stagionale legato all’oro. La dinamite e l’oro, insieme, fanno pensare o a delle miniere o, considerando anche la presenza della parola “scagnozzi”, a un colpo in una grande banca. La nuova immagine riporta anche la scritta Danger, ovvero pericolo.

Interessante, inoltre, l’angolo destro basso: possiamo vedere che ci sono tre triangoli e il secondo è ora pieno. Nei teaser precedenti, solo il primo triangolo era pieno, quindi chiaramente indicano l’appartenenza dell’immagine a una serie: la dinamite è la seconda serie di teaser che proseguiranno per tutta la giornata odierna americana. Domani, 19 febbraio e ultimo giorno pre-rilascio della Stagione 2 di Fortnite, otterremo probabilmente la terza serie.

Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali. Nell’arco di un paio di giorni sapremo tutto.