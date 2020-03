Fortnite Stagione 2: Epic Games ascolta la community e nerfa gli esplosivi

Dopo l’aggiornamento v12.20 di Fortnite Stagione 2 che ha introdotto gli elicotteri, Epic Games ha provveduto a depotenziare il tanto temuto C4. È da molto tempo che i giocatori chiedevano a gran voce questa modifica, precisamente già dall’inizio delle prime quattro settimane della nuova stagione. La modifica attuata durante la notte da Epic Games è da considerarsi come un vero e proprio nerf: da oggi, infatti, l’esplosivo al plastico non sarà generato in tre unità ma soltanto in una.

Da sottolineare che a partire da questo momento, sarà molto più difficoltoso trovarlo in giro per la mappa. Epic Games ha pensato di modificare il cosiddetto “Spawn Rate”. Quest’ultimo è stato ridotto dallo 0.3% sino allo 0.15%, mentre per quanto riguarda le consegne di rifornimento lo spawn è sceso dallo 0.4% allo 0.2%.

Viste le percentuali riportate sopra, si tratta dunque di un nerf abbastanza importante che va incontro alle numerose lamentele arrivate dei giocatori negli ultimi tempi. L’arma in questione era considerata di facile reperibilità per essere così forte e incisiva durante la partita. Tuttavia, bisogna considerare che esiste un’altra fetta di giocatori che invece apprezza molto l’esplosivo al plastico. Di conseguenza Epic Games ha pensato di realizzare un compromesso, decidendo di mantenere l’oggetto all’interno del gioco ma apportandogli alcuni cambiamenti fondamentali per cercare di bilanciarlo al meglio.

Inoltre, un bilanciamento di questo genere era necessario: l’arma stava creando non pochi problemi nella modalità competitiva di Fortnite (modalità Arena). Il nerf in questione molto probabilmente non sarà sufficiente a far contenti tutti. In effetti, i giocatori più dotati ed esperti si lamentano ancora molto: il pericolo di saltare in aria accidentalmente per colpa di un C4 ben piazzato è ancora ben presente. E voi cosa ne pensate di questo nerf? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.