L’atmosfera in pieno stile horror comincia a scaldarsi man mano che ci avviciniamo sempre più ad Halloween. Sono ormai anni che anche nel mondo videoludico si tende a festeggiare questa ricorrenza con tutta una serie di contenuti a tema, e non poteva affatto mancare all’appello anche quest’anno un grosso evento in Fortnite. Il popolare titolo di Epic Games ci ha abituato a eventi stagionali ricchi di novità e cose da fare per i giocatori, e anche ad Halloween 2022 il team ha creato qualcosa che farà sicuramente piacere ai numerosi fan del battle royale.

Come ormai da tradizione, anche quest’anno Fortnite sarà la casa di Fortnitemares; l’evento a tema horror che si tiene all’interno del fortunato titolo Epic Games. La conferma del ritorno di questo evento era già arrivato diverse settimane fa, con la stessa Epic Games che aveva pre-annunciato l’aggiornamento dedicato ad Halloween. Ora, insieme all’aggiornamento odierno, sono arrivati una serie di dettagli proprio riguardo alla nuova edizione del Fortnitemares.

Proprio l’aggiornamento odierno che porta Fortnite (potete acquistare un pacchetto su Amazon) alla versione 22.20, permetterà ai giocatori di godere di una serie di nuovi contenuti a tema. A partire da oggi martedì 18 ottobre fino al prossimo 1° novembre, sarà disponibile prendere parte a questo evento stagionale autunnale. Nei pressi dell’Albero della Realtà saranno presenti una serie di Altari speciali ma non solo, nel gioco è stata aggiunta anche una nuova emote chiamata Rituale, la quale permetterà ai giocatori di ottenere Howler Claws.

Queste e molte altre novità in arrivo grazie a questo nuovo evento si possono trovare nel nuovo trailer di Fortnitemares 2022. Sebbene il filmato duri pochi secondi, l’atmosfera Halloween è tangibile in ogni sequenza del trailer, ed è possibile vedere anche una serie di scorci delle ambientazioni e alcune skin per vestirsi a tema da oggi fino al prossimo primo novembre.