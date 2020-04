Fortnite: segnalate truffe sulla versione Android per Google Play

Come tutti ben sapete, da inizio di questa settimana il battle royale di Epic Games è stato rilasciato su Google Play Store. Gli sviluppatori di Fortnite hanno per lungo tempo evitato di optare per questa scelta, in forte disaccordo con le percentuali di guadagno richieste dallo store di Google, ma alla fine hanno ceduto. Per gli utenti, in ogni caso, si tratta di una buona notizia, visto che aggiunge un livello di sicurezza aggiuntivo e una maggiore comodità di accesso. Questo, perlomeno, sulla carta: nelle ultime ore, infatti, stanno spuntando sui social commenti legati a possibili truffe.

Pare infatti che alcuni ricevano messaggi di un pagamento con carta di credito, vedano spuntare banner pubblicitari non regolari durante il download e addirittura che gli venga richiesto di inserire dati personali. Molto probabilmente queste persone non sono passate direttamente tramite il Google Play Store: ricordate di fare sempre massima attenzione in questi casi e di cercare il prodotto da acquistare direttamente all’interno dell’app ufficiale del Google Play Store. Non usate link sospetti trovati su internet.

Ricordate inoltre che Epic Games (al pari di ogni altri sviluppatore affidabile) non richiederà mai i vostri dati personali e sensibili. Non dovete mai comunicare inoltre i dati della carta di credito: Fortnite è un free to play, ovvero un gioco disponibile in modo completamente gratuito, ogni acquisto è opzionale quindi quando eseguite il download non dovete pagare nulla.

Se siete riusciti ad scaricare Fortnite in versione Android senza problemi tramite il Google Play Store, sarete probabilmente interessati a seguire l’evento di Travis Scott: ecco tutti i dettagli ufficiali. Diteci, giocate a Fortnite in più versioni, oppure ad oggi avete optato solo per quella console, quella PC o quella mobile?