Fortnite 12.41: tutte le novità dell’aggiornamento

Un’altra settimana è passata e il battle royale di Epic Games è in fermento. Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere come completare le sfide della settimana 9 e come ottenere il costume di Deadpool X-Force, senza dimenticare ovviamente tutti i dettagli dell’update 12.40. Ora, però, è il turno dell’aggiornamento di Fortnite 12.41.

Come già sappiamo, buona parte dell’aggiornamento di Fortnite 12.41 si è occupato di introdurre le novità per Travis Scott e il suo concerto:

I cambiamenti alla mappa, quindi, sono stati legati principalmente all’evento di Travis Scott, ovvero all’introduzione del palco (attualmente in costruzione, ma già svelato dai leak come potete vedere qui sotto) e di varie strutture dedicate, come la testa gigante di Astro sulla quale rimbalzare per completare la sfida.

The Stage for the Travis Scptt Concert LEAKED in-game! pic.twitter.com/cSZPDPEQfh — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) April 21, 2020

Ci sono poi state minime correzioni ai bug, ma si tratta di piccoli dettagli, nulla in confronto a quanto viene realizzato dagli sviluppatori con gli aggiornamenti principali. Come già sospettavamo, quindi, le novità dell’aggiornamento di Fortnite 12.41 sono state a dir poco minime. Dovremo attendere l’update 12.50 per poter ottenere qualche grande novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

I dataminer, a questo proposito, hanno scovato un’animazione dedicata al nuoto sott’acqua: pare quindi che sia in arrivo una nuova meccanica di gioco, possibile che si tratti della grande novità che Epic Games aveva anticipato poco tempo?

Per ora purtroppo non possiamo saperlo, quindi non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali. Nel frattempo, diteci, cosa ne pensate di quanto proposto dagli sviluppatori con l’aggiornamento di Fortnite 12.41?