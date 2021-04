Fortnite: una strana modifica svela il ritorno di un luogo amato?

Alcuni utenti credono che una piccola modifica che Epic Games ha apportato al mondo di Fortnite possa in realtà anticipare la stagione 7. L’aggiornamento 16.20 del gioco avrebbe introdotto degli effetti per un grande orologio che prima faceva parte di Pinnacoli Pendenti: come possiamo vedere, le lancette ora hanno un ticchettio debole e quasi inquietante. Nessuno sa perché è stata fatta questa modifica, ma alcuni giocatori potrebbero avere una risposta.

L’utente @Mang0e è stato il primo a segnalare questa novità su Twitter e a chiedersi qual era la necessità, da parte di Epic Games, di effettuare questa strana modifica soltanto ora. Questa è la stessa domanda che si stanno ponendo tutti gli appassionati di Fortnite nelle ultime ore, gli stessi giocatori che stanno aspettando maggiori informazioni sull’attesa Stagione 7. Attualmente non è chiaro se la scelta di dare effetti sonori all’orologio abbia davvero a che fare con la prossima stagione del titolo, dato che potrebbe anche trattarsi di una semplice modifica estetica.

Chi ha seguito i teaser di Fortnite però sa bene che Epic Games ama stuzzicare i giocatori con questi piccoli indizi, così come sa che a loro piace nascondere tutti i segreti dell’isola per lasciare agli utenti ipotizzare quali saranno le prossime novità. Peraltro, non dimentichiamo che in passato ci sono stati più volte degli indizi sulle nuove stagioni racchiusi proprio in orologi, motivo per cui alcuni credono che in questo caso le lancette inizieranno a tornare indietro riportando nella mappa i Pinnacoli Pendenti.

The WEIRDEST update in 16.20: The Large Clock originally from Tilted Towers has received an audio update, with faint but eerie clock ticks, listen closely But why now? And why is it so cool… pic.twitter.com/4VGVc77k2x — Mang0e (@Mang0e_) April 23, 2021

Per ora non possiamo che speculare e teorizzare quelli che saranno i prossimi passi di Epic Games. Si parla da ormai molto (forse troppo) tempo riguardo un possibile ritorno dell’iconica cittadina, ma non ci sono mai state ancora conferme ufficiali da parte della compagnia. Secondo voi quali novità attendono i giocatori di Fortnite? Fatecelo sapere commentando in calce e non dimenticate di restare sintonizzati per non perdere ulteriori novità sulla questione, dato che potrebbero giungere anche nelle prossime ore.