Fortnite, l’uomo di tubi si sta spostando: possibile mini-evento in arrivo?

Molti dei giocatori di Fortnite probabilmente ignoreranno il fatto che dietro la grande mappa di gioco, si cela una backstory alquanto complicata, che sprona gli stessi a cercare di capire cosa stia accadendo nel mondo di gioco per delineare una storyline. I giocatori del titolo veterani ricorderanno sicuramente i vari eventi successi nel primo capitolo: a cominciare con la Meteora alla fine della Stagione 3, poi il Razzo nella Stagione successiva, il Cubo e il famigerato Buco Nero, tanto per citarne alcuni. Sebbene vi siano tutti questi dettagli, gli indizi che si hanno a disposizione lasciano comunque spazio alla libera interpretazione dei videogiocatori per creare una storia nella battaglia reale di Fortnite.

Con l’arrivo del Capitolo 2, non si hanno ancora molte informazioni sulla nuova storia del gioco, nè sono stati scoperti nuovi eventi in arrivo. Qualcosa, però, si sta davvero muovendo in tutti i sensi. Sulle montagne innevate, nella zona più a sud della mappa, i giocatori avevano scovato una figura a forma di uomo e fatto di tubi, che sedeva sul bordo di una sporgenza. Non si sa di preciso quando, ma dopo gli ultimi aggiornamenti, pare che la figura si stia muovendo verso una nuova locazione, sempre a sud della mappa.

Alcuni giocatori di Fortnite hanno subito pensato che l’uomo di tubi si stia spostando verso Fattoria Frenetica, per scontrarsi con l’uomo di paglia, e dando così vita a un nuovo mini-evento di metà Stagione. L’ipotesi potrebbe risultare a prima vista plausibile, tuttavia, l’uomo di paglia presente in Fattoria Frenetica è ancora fermo al suo posto. Altre ipotesi, invece, sugeriscono che la figura si stia semplicemente dirigendo verso posti più “tranquilli e ricchi di altri tubi”, come Slurpy Swamps.

Se mai dovessimo assistere ad una battaglia tra le due figure, ci sarà uno scontro davvero divertente: per ora, non ci resta che tenere traccia degli spostamenti dell’uomo di tubi, e vedere dove andrà a finire.