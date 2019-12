Fortnite, l’update 11.30 includerà il Pass Annuale 2020 secondo i leaker

L’update 11.30 di Fortnite si fa attendere, ma sappiamo che sarà disponibile quest’oggi. Come sempre, quindi, i dataminer si sono messi all’opera alla ricerca di informazioni su quanto sta per essere integrato all’interno delle modalità Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Hanno quindi scoperto che potrebbe arrivare un nuovo tipo di Pass Battaglia, chiamato “Pass Annuale” a partire dal 2020.

La descrizione emersa tramite le ricerche dei dataminer di Fortnite riporta le seguenti parole, in traduzione: “Acquista il Pass Annuale 2020 e ricevi tutti i Battle Bundle e i sette elementi cosmetici esclusivi del Pass Annuale. I Battle Bundle sbloccano il 25% del contenuto di ogni Pass Battaglia all’istante dopo il rilascio”.

Pare quindi che si tratti di un modo per ottenere tutta una serie di contenuti dei Pass Battaglia semplicemente pagando. Il leak non segnala una data di uscita precisa e nemmeno il prezzo di questo pacchetto. Grazie a Lucas7yoshi, però, abbiamo modo di vedere alcuni dei contenuti cosmetici esclusivi di questo Pass Annuale: li potete trovare qui sopra.

Non sappiamo nemmeno se questo nuovo pass verrà offerto a prezzo scontato ai giocatori che hanno accesso al Pass Battaglia attuale, anche se sembra improbabile. Per ora, ricordiamolo, sono solo rumor, ma i dataminer di Fortnite hanno sempre “indovinato” correttamente le novità in arrivo, quindi possiamo ritenerli estremamente credibili.

Diteci, voi cosa ne pensate di queste novità?