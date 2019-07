Fortnite Update 9.40: un leak svela alcune novità in arrivo

Fortnite sta per proporre l'update 9.40 che introdurrà anche una nuova versione del fucile pesante tattico: ecco tutti i dettagli in merito.

Fortnite si prepara per la fine della Stagione 9. Non solo i giocatori sono in costante ricerca degli ultimissimi Fortbyte (che, vi ricordiamo, scompariranno con la fine della Season, quindi ricordatevi di reclamare le vostre ricompense), ma sono in attesa dell’ultimo aggiornamento, l’update 9.40. Ora, tramite la pagina Twitter di un noto leaker, abbiamo modo di scoprire una delle novità in arrivo.

Come potete vedere poco sotto, con il prossimo aggiornamento gli sviluppatori di Fortnite dovrebbero introdurre la versione epica e leggendaria del Fucile pensate tattico: l’arma, fin ad ora, è disponibile solo nelle rarità inferiori. Mancano ancora i dettagli, ma queste nuove versioni dovrebbero infliggere più danni.

COMING SOON! Tactical Shotgun "Get up close and personal with the new Epic and Legendary variants of the Tactical Shotgun!" pic.twitter.com/1Nr8lezxFs — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) July 16, 2019

Gli appassionati di Fortnite non stanno apprezzando questa novità, in ogni caso. All’interno del battle royale, infatti, ci sono molti fucili a pompa e, secondo i giocatori, Epic Games non dovrebbe introdurne di nuovi e ancora più potenti.

Per ora, comunque, non sapiamo quando queste (e le altre) novità saranno introdotte all’interno di Fortnite. L’update 9.40 non dovrebbe essere distante e, forse, potrebbe arrivare già nella giornata di domani. Non ci resta altro da fare se non attendere e vedere cos’altro ha in serbo per noi Epic Games. Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che questo nuovo fucile a pompa sia una buona idea?