Fortnite Fortbyte 29: sotto l’albero nella baita di Colpo da Maestro

Il Fortnite Fortbyte 29 si trova sotto l'albero nella baita di Colpo da Maestro. Ecco una guida che vi indica dove e come trovarlo.

Per quanto le visualizzazioni su Twitch siano in calo, il battle royale di Epic Games rimane il gioco più amato dagli appassionati che non vedono l’ora di trovare gli ultimi collezionabili. Ora, è il momento del Fortnite Fortbyte 29 che si trova sotto l’albero nella baita di Colpo da Maestro.

Per trovare il Fortnite Fortbyte 29 dovete recarvi a nord di Rampe Ghiacciate, nel quadrante A7. Come recita la descrizione, dovete entrare nella baita dello Schiaccianoci: sotto l’albero, a destra vicino alla finestra, troverete il vostro premio. Ecco a voi un video per vedere l’esatta posizione del Fortnite Fortbyte 29.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 29, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora:

Siete riusciti a ottenere tutti i Fortbyte fino a questo momento? Avete già recuperato questo Fortnite Fortbyte 29?