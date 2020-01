Fortnite Capitolo 2: un update segreto prepara il gioco per l’arrivo di piccole novità

Fortnite, titolo sviluppato da Epic Games e People Can Fly, è uno di quei giochi che nel bene e nel male si fa sempre notare. In questo giorni si è parlato del rinvio della stagione 2 al 20 febbraio, notizia che ha fatto innervosire parecchi utenti. Epic ha deciso quindi di proporre diverse iniziative legate ad importanti eventi sportivi. Come è successo l’anno scorso, anche quest’anno sembrerebbe imminente l’arrivo di nuove skin a tema Super Bowl. I dataminer del titolo, sempre al lavoro per scovare nuovi update, hanno recentemente scoperto un aggiornamento segreto che sarebbe arrivato in tutte le versioni proprio in questi minuti e hanno scovato nuovi costumi. Si tratterebbe di due nuove skin speciali a tema football americano e un nuovo speciale balletto.

Questi articoli verranno resi disponibili molto probabilmente in questi giorni, visto e considerando che il Super Bowl sarà trasmesso il 3 febbraio. Probabilmente chi possiede già i costumi del football americano riceverà la versione 2020 totalmente gratuita. Qui di seguito vi mostriamo il tweet relativo alla notizia.

All Fourth Down Set Outfit Skins have a new Superbowl Variant pic.twitter.com/1CiMKYOyVK — Skin-Tracker (@SkinTrackerCom) January 29, 2020

Non è la prima volta che il titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games aderisce a queste particolari iniziative. Recentemente hanno aggiunto una nuova skin del noto streamer Ninja ed hanno creato un contest con TikTok, chiedendo al loro pubblico di partecipare facendo un balletto di 15 secondi: il vincitore vedrà la propria coreografia all’interno del gioco.

Non ci resta che aspettare e vedere quando aggiungeranno le skin e il balletto segreto scovato dai dataminer. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per eventuali novità sulla Battaglia Reale per eccellenza.