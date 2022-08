Grazie alla modalità creativa di Fortnite, diversi utenti realizzano tributi decisamente interessanti relativi ad alcuni videogiochi del passato. Quello di Metal Gear Solid di cui parliamo oggi, però, è decisamente diverso: non è un tributo in senso stretto, ma un vero e proprio omaggio e una vera e propria lezione sul gioco di Hideo Kojima.

Creata da NaoEdwin, la mappa di Fortnite si chiama “Metal Gear Solid – History Mode” ed è decisamente impressionante. Invece di limitarsi a una creazione 3D di alcune aree del gioco di Hideo Kojima, il creatore ha voluto realizzare un vero e proprio tributo, che include la riproduzione delle chiamate Codec, le meccaniche stealth, le ambientazioni, le condizioni meterologiche e molti altri aspetti. Il tutto per permettere ai giocatori di fare un salto indietro nel tempo, che risulterà piacevole praticamente per tutti: dai fan della serie fino ai neofiti, che magari devono ancora scoprire la serie e che ne approfitteranno per poter entrare in contatto con quello che è uno dei brand più influenti nella storia di questa industria.

NaoEdwin ha diffuso un video di gameplay della sua creazione su Reddit. Purtroppo, almeno per ora, non tutti potranno giocarci. Il creatore è infatti in attesa dell’approvazione di Epic Games, che potrebbe arrivare da un momento all’altro. Per ora dunque potete solamente dare uno sguardo al video di gameplay, che trovate subito qui in basso.

Dopo il divorzio da Konami, Hideo Kojima non lavorerà più a Metal Gear Solid. Il game designer è attualmente impegnato nello sviluppo di un videogioco in collaborazione con Xbox Game Studios, ma non si conoscono ancora i dettagli in merito. Il suo primo videogioco da sviluppatore “indipendente” è stato Death Stranding, che arriverà la prossima settimana su Xbox Game Pass. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.