Forza Horizon 4, le auto rarissime per San Valentino

Come avevamo già anticipato nel nostro precedente articolo sull’update 19 , gli sviluppatori di Forza Horizon 4 hanno deciso di mettere in vendita nel negozio Forzathon ben 4 auto rarissime in occasione del giorno di San Valentino. Attenzione però, le offerte scadranno allo scoccare della mezzanotte inglese mentre in Italia un’ora dopo a causa del fuso orario; ecco tutte le auto da non lasciarsi sfuggire.

– Ford Focus Pre-Order Edition: acquistabile per 500 crediti Forzathon, è una delle auto più rare dell’universo Horizon e possiede prestazioni maggiori rispetto alla versione standard;

– Hot Wheels Twin Mill: acquistabile per 200 crediti Forzathon, incarna lo spirito dei modellini del brand con le sue forme classiche e le esagerazioni che, da sempre, hanno conquistato i cuori dei giovanissimi appassionati;

– Volkswagen GRC Beetle #34: acquistabile per 150 crediti Forzathon, si tratta di un’elaborazione rallycross del moderno maggiolino, la vettura ideale per affrontare gli eventi off-road.

– Apollo Intensa Emozione: gratuita nel Forzathon shop, è una supercar molto agile che predilige il controllo ed il grip aerodinamico in curva rispetto alla velocità di punta.

Ovviamente rimane la regola fissa che ogni giocatore può acquistare solo un modello per ogni offerta, questo significa che non si potranno acquistare 2 o più Apollo Intensa Emozione e così via. Avete già comprato queste auto speciali di San Valentino? Fatecelo sapere nei commenti.