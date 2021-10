Forza Horizon 5 avrà una delle migliori grafiche su Xbox One! Parola di Playground

Manca sempre meno al lancio di Forza Horizon 5 (qui trovate la nostra anteprima), e proprio in questi giorni il web si è riempito di una serie di nuovi screenshot che lasciano a bocca spalancata. Oltre a ciò, anche i ragazzi di Playground Games si sono voluti esporre su una questione grafica non da poco.

Come ben saprete, Forza Horizon 5 uscirà non solamente su Xbox Series X|S e PC, ma anche sulla famiglia di console Xbox One. Playground Games ha parlato di recente della versione One del prossimo grande gioco di corse, svelando una particolarità che farà sicuramente piacere a tutti i possessori della console old gen di Microsoft.

Parlando con la redazione di Press-Start, il creative director del titolo Mike Brown ha dichiarato quanto segue: “Penso che i giocatori lo adoreranno. È un gioco Xbox One, non sarà bello come la versione Xbox Serie X, avrà schermate di caricamento, ma penso che sarà uno dei giochi più belli su Xbox One”.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 uscirà il prossimo 9 novembre su Xbox Series X|S, Xbox One e PC.