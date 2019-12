Forza Horizon 5 o Crackdown 4? Sumo Digital cerca personale

Sumo Digital, team vicino a Microsoft negli ultimi anni, sta cercando nuovo personale per un progetto misterioso e potrebbe essere Forza Horizon 5 o Crackdown 4. La compagnia ha infatti pubblicato una serie di proposte di lavoro, sopratutto nelle categorie Art e Coding. Il team, nel corso del 2019, si è occupato di varie opere, anche esterne al mondo Microsoft. Ha creato Crackdown 3 e Team Sonic Racing, oltre ad aiutare NetherRealm Studios su Mortal Kombat 11.

La relazione tra Sumo Digital e Xbox è forte: ricordiamo infatti che, oltre ad aver realizzato Crackdown 3, il team ha collaborato nello sviluppo di Forza Horizon 4, Forza Motorsports 4, Forza Motorsports 3 e Forza Horizon 2. I fan quindi speculano che Sumo Digital sia ancora una volta al servizio di Redmond.

New Providence è pieno di attività da svolgere

Una possibilità è che il team sia al lavoro su Crackdown 4, ma considerando la scarsa qualità del terzo capitolo e il suo (comprensibile) mancato successo, sembra difficile che Microsoft voglia puntare su tale gioco a breve termine.

Un’altra teoria punta invece in una direzione molto diversa. Come sappiamo, i rumor da tempo hanno decretato che Playground Games sia al lavoro su un nuovo capitolo di Fable. Se così fosse, la serie di Forza Horizon rimarrebbe senza uno sviluppatore: qui entrerebbe in gioco Sumo Digital, che come già detto ha più volte supportato la serie e potrebbe quindi dedicarsi a Forza Horizon 5.

Sottolineiamo però che si tratta di pure speculazioni, non solo non abbiamo idea di cosa sia in cantiere presso Sumo Digital, ma nemmeno sappiamo a cosa stia lavorando Playground Games. Leak e rumor sono solo questo. Voi cosa ne pensate?