Un'amata esclusiva Xbox verrà rimossa da Game Pass e store digitali

Forza Horizon 4 verrà rimosso dai negozi digitali il 15 dicembre 2024. Annunciato dallo sviluppatore Playground Games sul loro sito web, questo provvedimento è dovuto alla scadenza dei contratti di licenza e agli accordi con i partner. A partire da oggi, anche i DLC del gioco non saranno più disponibili per l'acquisto.

Sebbene la possibilità di acquistare il gioco sia limitata nel tempo, gli sviluppatori hanno organizzato un ultimo evento in-game che si svolgerà dal 25 luglio al 22 agosto. Dopo questa data, alcuni degli achievement legati alle playlist del Festival stagionale non saranno più sbloccabili.

Non tutto è perduto

Per attenuare la situazione, Playground Games ha previsto una misura per chi ha giocato Forza Horizon 4 attraverso Xbox Game Pass e ha acquistato dei DLC: questi utenti riceveranno un token per scaricare gratuitamente il gioco completo e continuare a giocarlo anche dopo la sua rimozione dal mercato. I codici verranno inviati nei prossimi giorni agli utenti che possiedono un abbonamento a Xbox Game Pass pagato completamente e dovranno essere riscattati entro il 25 giugno 2026.

Inaspettatamente, lo sviluppatore ha anche confermato che i server del gioco rimarranno attivi anche dopo la data di delisting, permettendo così di continuare a fruire delle modalità online e offline. Questa decisione sottolinea il tentativo di Playground Games di gestire al meglio una situazione complicata, tipica dei giochi che implicano licenze di auto e musiche reali.

Forza Horizon 4, lanciato nel 2018, sarà disponibile nei negozi digitali solo fino al dicembre 2024, e successivamente solo le copie fisiche resteranno come unica opzione per i nuovi giocatori o per i collezionisti. Insomma, mentre Forza Horizon 5 continua a essere un degno successore, la rimozione di giochi in versione digitale continua a essere una problematica rilevante nell'industria.