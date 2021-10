Forza Horizon 5: che colonna sonora! Tantissimi artisti di alto livello

Ci avviciniamo a grandi passi al lancio di Forza Horizon 5, e i ragazzi di Playground Games stanno continuando a darci qualche informazione in più su quello che troveremo fin dal day one nella nuova esclusiva targata Xbox Game Studios.

Questa volta il team di sviluppo britannico ha voluto mettere l’accento su quella che sarà la colonna sonora del nuovo Forza Horizon 5. Da tradizione la serie Horizon punta moltissimo su una scelta musicale varia e parecchio festosa, così da accompagnare i giocatori anche a suon di musica nei vari festival organizzati in giro per il mondo.

Con un post pubblicato su Twitter scopriamo le quattro radio che saranno presenti nel gioco, insieme ad una lista di artisti musicali di altissimo livello. Tra questi troviamo i Bring Me The Horizon, Dua Lipa, The Killers, Lil Nas, Glass Animals, Beastie Boys e moltissimi altri.

You know those musical artists featured on the radio in #ForzaHorizon5? We had the chance to collaborate with some of them to produce new, original music just for the game! You can listen to those tracks here: https://t.co/3dXCLmqbA7 pic.twitter.com/wFDUqHfWqe

