Forza Horizon 5 escluso dal GOTY fa indignare anche la stampa estera

L’esclusione di Forza Horizon 5 al titolo di Gioco dell’Anno nei The Game Awards 2021 ha fatto discutere. Non solo il nostro Andrea, che ha scritto un articolo in merito che potete recuperare qui, ma anche la stampa internazionale. E specialmente Jez Corden, giornalista di Windows Central, che nelle prime ore di questa mattina si è scagliato con un lungo articolo contro la scelta di non candidare al GOTY il nuovo racing game di Playground Games.

Le parole di Corden suonano come un attacco verso tutta la stampa e gli influencer che hanno avuto modo di scegliere i giochi candidati nelle varie categorie. E per Corden, l’esclusione di Forza Horizon 5 segna un grave affronto all’intera industria, poiché si è scelto categoricamente di non aggiungere il gioco con la media voti più alta di quest’anno, in favore invece di altri titoli. “I The Game Awards snobbano gli sportivi, i giochi mobile e praticamente qualsiasi altro progetto non sia costruito come una sorta di blockbuster di Hollywood”, scrive Corden. Il ragionamento alla base è semplice: se un gioco ha una forte componente narrativa e rientra nei canoni di una storia da raccontare come una gigantesca produzione cinematografica può essere candidato come Gioco dell’Anno. In caso contrario sembra proprio di no.

Corden poi analizza come in realtà Forza Horizon 5 dovrebbe essere candidato al GOTY: al di là dei voti, il gioco è destinato a toccare tantissime persone, può anche aiutarli a creare nuove amicizie e relazioni ed è probabilmente il titolo più bello a livello tecnico tra tutti quelli presenti ai The Game Awards, in qualsiasi categoria. Non solo: considerato che la serie da anni porta a casa premi come Miglior Racing, perché mai non dovrebbe essere candidato anche alla statuetta più importante?

Un ragionamento, quello di Corden, che calza a pennello anche per altri giochi. Returnal, ad esempio, che è un roguelike oppure strategici à la Age of Empires ma la lista potrebbe andare avanti per molti altri giochi e molti altri generi. Possibile dunque che alcune categorie di giochi siano degli “impresentabili” per il titolo di Gioco dell’Anno? A quanto pare, purtroppo, la risposta è sì.