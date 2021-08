Forza Horizon 5: il nuovo gameplay in 4K è clamoroso

In moltissimi si aspettavano l’annuncio di un nuovo Forza Horizon 5 dopo la valanga di rumor che si sono susseguiti negli scorsi mesi. Ad accontentare gli appassionati di questa fantastica saga di corse automobilistiche è stata la conferenza Xbox dello scorso E3 2021, dove abbiamo visto per la prima volta in assoluto il nuovo Forza Horizon. Da quel giorno il titolo è tornato a mostrarsi svelando alcuni dettagli in più, come l’enorme mappa di gioco, e oggi possiamo vedere un nuovo meraviglio gameplay.

A farci brillare gli occhi è stato lo youtuber conosciuto come Don Joewong Song, il quale ha caricato sul proprio canale un nuovo video tutto dedicato al nuovo Forza Horizon 5. Il video in questione ci mostra il gioco in azione con un gameplay della durata di poco più di dieci minuti; all’interno del quale oltre a vedere la meravigliosa ambientazione messicana scelta dai ragazzi di Playground Games, possiamo vedere il gioco girare ad una risoluzione di 4K.

Prima di partire per il nostro giretto in Forza Horizon 5, il video mette l’accento sulla personalizzazione dell’auto; una Toyota Supra del 2020. Dopodiché si passa subito all’azione, partendo da una costa messicana fino ad addentrarsi sempre di più nell’entroterra. Bastano questi pochi minuti di video per rendersi subito conto che l’enorme mappa è ricca di dettagli e colma di una varietà che lascia costantemente a bocca aperta.

Mancano ancora diversi mesi all’uscita di Forza Horizon 5, ma da quanto stiamo vedendo del gioco sembra che i ragazzi di Playground Games siano ormai a buon punto dello sviluppo, e non vediamo l’ora di poter scorrazzare liberamente per tutto il Messico. Vi ricordiamo che il nuovo Forza Horizon uscirà il prossimo 5 novembre su Xbox Series X|S e Pc, e sarà disponibile fin dal lancio sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass.