Forza Horizon 5 raggiunge un nuovo record di giocatori (e non è ancora uscito su PS5)

Forza Horizon 5 (acquistabile su Amazon), il popolare gioco di corse arcade sviluppato da Playground Games, ha raggiunto un traguardo impressionante superando i 44 milioni di giocatori. Questo risultato consolida ulteriormente la sua posizione come uno dei più grandi successi degli Xbox Game Studios.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il conteggio interno del gioco mostra una crescita costante della base utenti. A luglio 2024, Forza Horizon 5 aveva già festeggiato i 40 milioni di giocatori, guadagnando altri 4 milioni nei mesi successivi. Questo dimostra un interesse ancora molto forte per il titolo, nonostante sia stato lanciato nel novembre 2021.

Il successo di Forza Horizon 5 è attribuibile certamente alla sua disponibilità su Xbox Game Pass, ma anche a un supporto post lancio certamente tra i migliori di sempre nel suo genere.

L'ultimo aggiornamento, chiamato "Back to the 90's", ha introdotto diverse novità nel gameplay, mantenendo fresca l'esperienza per i giocatori di lunga data e attraendo nuovi utenti.

La base di giocatori potrebbe crescere ulteriormente con l'arrivo della versione PlayStation 5, prevista per la primavera 2025. Sebbene i dettagli su questa versione siano ancora scarsi, ci si aspetta che sia in linea con le altre per funzionalità e contenuti. Siamo abbastanza certi che il titolo sarà un vero successo su PS5 e se dovesse arrivare anche su Nintendo Switch 2, non è da escludere che possa arrivare anche a sfiorare i 60/70 milioni di giocatori, aumentando drasticamente anche gli introiti del gioco.

Microsoft non ha mai distinto tra i dati di vendita effettivi e i giocatori che hanno provato il gioco tramite Game Pass, concentrandosi piuttosto sul numero totale di persone che hanno esperito Forza Horizon 5, ma considerando il supporto è lecito credere che il titolo abbia fatto benissimo in tutti i sensi.