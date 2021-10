Forza Horizon 5 uguale al 4? Come no, le differenze sono incredibili

Il seguito della saga del simulatore di guida più gettonato, Forza Horizon 5, è ormai all’orizzonte: manca soltanto poco più di una settimana al suo rilascio, che avverrà precisamente il 5 novembre, e i fan sono in trepida attesa. A tal proposito, per smorzare l’ansia di questi pochi giorni, è stato realizzato un video da un fan dove mostra le differenze tra il capitolo che sta per essere lanciato e il suo predecessore, Forza Horizon 4, e il confronto è davvero qualcosa di incredibile, come potete vedere voi stessi nel filmato che segue.

Il video è stato realizzato da Don Joewon Song, un pro di Forza Horizon che realizza spesso filmati in cui analizza i dettagli grafici e tecnici dei titoli della saga. In questo suo ultimo video ha analizzato le differenze tra ben venti macchine diverse presenti sia nel quarto che nel quinto capitolo. I protagonisti di questo video sono i seguenti:

Ferrari FXX K

Lamborghini Centenario

Mosler MT900S

Bugatti Divo

Apollo Intensa Emozione

Zenvo TSR-S

Ferrari Enzo

Aston Martin Vulcan AMR PRO

Mclaren Speedtail

Lamborghini Sesto Elemento

Mercedes-Benz AMG CLK GTR

Ferrari 599XX Evolution

Pagani Zonda R

Porsche 911 GT2 RS 2018

Maserati MC12 Versione Corsa

Ultima Evolution Coupe 1020

Lamborghini Diablo GTR

Mclaren F1 GT

Koenigsegg Jesko

Ferrari Portofino

Basta dare anche uno sguardo veloce per accorgersi subito delle enormi differenze tra queste vetture in Forza Horizon 4 e Forza Horizon 5. La più evidente è quella che a primo impatto si nota subito, ossia il suono del motore: nel capitolo più recente, infatti, questo è stato aggiornato per dare un effetto ancora più realistico. Ma le novità più importanti riguardano indubbiamente il lato grafico dei veicoli, i quali assumono un aspetto estremamente più piacevole agli occhi. La dinamicità e i riflessi sono incredibilmente dettagliati: il titolo è decisamente pronto per dare il meglio di sé nella next-gen.

In sostanza, come c’era da aspettarsi, Forza Horizon 5 non ha nulla da invidiare al suo predecessore. I giocatori hanno già espresso i loro apprezzamenti riguardo questo nuovo capitolo nonostante non sia ancora stato lanciato, per cui abbiamo buone prospettive al riguardo. A tal proposito, se siete ancora in dubbio sul comprarlo o meno, vi invitiamo a consultare la nostra anteprima dell’opera.