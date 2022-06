Presentato durante l’Xbox and Bethesda Showcase di domenica scorsa, Forza Motorsport ha sicuramente sorpreso un po’ tutti per via della qualità grafica. Si tratta di uno dei giochi che tecnicamente era tra i più avanzati a livello tecnico, e ora il director del titolo ha voluto rincarare la dose, parlando del ray tracing e di come esso sarà presente non solamente nei replay, ma in tutto il gioco.

“Il ray tracing è qui, nel circuito, e (cosa più importante) è nel gameplay in tempo reale. Voglio essere chiaro: quando dico che ci sarà il ray tracing non intendo solamente nella modalità foto o nei replay”, le parole del game director Chris Esaki dichiarate durante un live streaming avvenuto nella giornata di ieri, volto ad aggiornare i giocatori sullo stato dei lavori.

Tutti i riflessi visti durante il video di gameplay mostrato domenica scorsa, dunque, saranno ovviamente presenti anche in-game. “Quando parliamo del ray tracing, beh, semplicemente è fantastico. Sembra davvero foto realistico, è immersivo e lo avrete nelle vostre sessioni di gioco. Voglio davvero essere chiaro su questo. Il ray tracing è sempre attivo”, ha continuato Chris Esaki. Come verrà gestito dalle console, specialmente da Xbox Series S, lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi, quando il team di sviluppo sarà pronto a mostrare una build più avanzata.

Al momento Forza Motorsport non ha una data di uscita. Il gioco sarà pubblicato su Xbox Series S, Xbox Series X e PC (via Steam e Xbox App) nel corso della primavera del 2023. Il gioco di casa Turn10 sarà una delle tre esclusive per il prossimo anno che le console di Microsoft riceveranno. Le altre due sono Starfield, il nuovo action-RPG di casa Bethesda, e Redfall. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.