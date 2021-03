Torna il nostro appuntamento con la fotografia digitale di Frame By Frame, la rubrica dedicata ai vostri scatti in-game. Nella scorsa puntata (nonché la prima) vi avevamo invitato a mandarci i vostri screenshot preferiti e qualcuno ha colto la palla al balzo, inviandoci alcuni splendide “istantanee”.

Frame By Frame, i meravigliosi scatti di Andrea Quintabà

Andrea Quintabà ci ha infatti reso partecipi della sua galleria digitale che potete trovare a questo indirizzo con il nome di theeighteenth_vp, allegando dieci tra le suoi migliori “fotografie”. All’interno possiamo trovare alcuni giochi celebri, come The Last of Us Part II, God of War, Control Uncharted o Assassin’s Creed Origins. Andrea è un vero appassionato di scatti digitali, tanto è vero che all’interno del suo profilo Instagram è possibile trovare degli autentici capolavori, dedicati principalmente ai personaggi delle nostre opere videoludiche preferite.

Dopo queste spendide immagini, invitiamo nuovamente a tutta la community di mandarci i propri lavori attraverso l’email andrea.riviera@tomshw.it. Non siate timidi e sentitevi liberi di presentarci qualsiasi tipo di scatto a vostro piacimento, non importa il gioco o la tematica scelta. I migliori scatti verranno caricati e postati pubblicamente anche sulle pagine social di Tom’s Hardware Italia (con il vostro consenso), così da potervi dare uno spazio ancora più ampio alle vostre vene artistiche.

Vi ricordiamo che effettuare uno screen è facile e veloce, sia su console (PlayStation 4, 5, Xbox One e Series X|S, Nintendo Switch) sia su PC: basta infatti premere il tasto share sulle rispettive console o usare Alt+F1 se usate GeForce Experience su PC. Se vi piace, potete ancora provare le varie modalità fotografiche offerte dai giochi, che permettono di ottenere delle “foto” strabilianti e al limite del fotorealismo. La scelta sta tutta a voi e alla vostra creatività.

Il prossimo appuntamento di Frame By Frame è atteso per la prossima settimana con uno dei migliori artisti digitali italiani del momento.