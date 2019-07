Friday Fortnite: Ninja, Dr Disrespect e molte altre star all’evento del battle royale

Friday Fortnite ritorna per la Week 5 con tanti ospiti speciali come Ninja, Dr Disrespect e molti pro-player di alto livello. Ecco i dettagli.

Il grande evento eSport del momento è la Coppa del Mondo di Fortnite, il battle royale di Epic Games. Non dobbiamo però scordarci che ci sono anche altri eventi di alto livello pronti a intrattenerci. Ad esempio, sta per tornare il Friday Fortnite. Quest’oggi, venerdì 12 luglio, avrà luogo la Week 5 dell’evento. Friday Fortnite ha ripreso vita a maggio, dopo circa un anno di lontananza dagli schermi dei fan, a causa di varie polemiche.

Ciò che conta, però, è che questa sera alle 22.00 (ora italiana) sarà possibile seguire l’evento sul canale di Keemstar e UMG. Le precedenti settimane erano state finanziate da FaZe Clan e dallo YouTuber Jimmy “MrBeast” Donaldson; non sappiamo però chi ha finanziato la Week 5 di Friday Fortnite.

Sappiamo però quali sono gli invitati di alto livello che saranno presenti all’evento. Gli spettatori potranno bearsi della presenza di Ninja, NICKMERCS, Dr Disrespect e Myth, insieme ad altri content creator e proplayer di team di alto livello come Ghost Gaming, FaZe Clan, 100 Thieves e vari altri.

Non solo stelle digitali, però: anche grandi nomi dello sport come JuJu Smith-Schuster (ricevutore della NFL che fa anche parte del FaZe Clan) e Bronny (figlio di Lebron James) saranno parte del Friday Fortnite. Diteci, lo seguirete in diretta? Cosa ne pensate delle precedenti settimane del Friday Fortnite?