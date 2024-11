Frostpunk 2: abbiamo la roadmap completa di DLC, patch e release console

11 bit Studios ha annunciato un ambizioso programma di supporto post-lancio per Frostpunk 2 (acquistabile su Instant-gaming), il popolare strategico gestionale post-apocalittico uscito il 20 settembre su PC. Il piano prevede nuovi contenuti, espansioni e versioni console in arrivo nel corso del 2025 e oltre.

Dopo il successo della versione PC, gli sviluppatori intendono espandere ulteriormente l'esperienza di gioco. All'inizio del 2025 è previsto un importante aggiornamento gratuito dei contenuti. Seguiranno le attese versioni per PS5 e Xbox Series X|S, ancora senza una data precisa (nella speranza abbiano anche il supporto mouse e tastiera).

La roadmap include anche due espansioni maggiori nel corso del 2025: il DLC Spectrum e il DLC Aurora, che aggiungeranno nuovi contenuti e elementi narrativi. Un terzo DLC senza titolo è pianificato addirittura per il 2026, confermando l'impegno degli sviluppatori nel supporto a lungo termine.

Parallelamente, 11 bit Studios ha lanciato Frostpunk: Beyond the Ice, una versione mobile free-to-play che, pur non raggiungendo la complessità dell'originale, offre un'esperienza gestionale profonda per dispositivi mobili (staremo a vedere come uscirà, visto che i recenti titoli mobile di altri publisher non hanno riscosso il successo sperato).

Insomma, il viaggio di Frostpunk 2 sembra appena iniziato (e non sorprende visto il supporto che il primo capitolo ha ricevuto nel corso del tempo).

Questo programma di espansione testimonia la volontà di 11 bit Studios di capitalizzare sul successo di Frostpunk 2, offrendo ai giocatori nuove ragioni per tornare nel suo gelido mondo post-apocalittico nei prossimi mesi e anni. L'arrivo su console e le espansioni previste amplieranno notevolmente l'offerta di contenuti, mantenendo vivo l'interesse della community.

Voi avete già giocato Frostpunk 2?