Frostpunk 2, ora sappiamo quanto ha venduto

Frostpunk 2 ha venduto 511.000 copie su PC al 14 novembre 2024, di cui il 48,7% in edizione deluxe. L'annuncio è stato fatto da 11bit studios, sviluppatore del gioco ambientato in un mondo post-apocalittico dominato dal gelo.

Cannot get X.com oEmbed

Le vendite di Frostpunk 2 (gioco acquistabile su Instant Gaming) hanno contribuito significativamente ai risultati finanziari di 11bit studios, che ha registrato un aumento dei ricavi del 211% e dei profitti netti del 3420% nei primi nove mesi del 2024 rispetto all'anno precedente. L'edizione standard del gioco costa 44,99 euro, mentre quella deluxe, che include DLC e contenuti extra, ha un prezzo di 74,99 euro.

La distribuzione geografica delle vendite vede la Cina in testa con il 24,2%, seguita dagli Stati Uniti con il 18,5%, la Germania con il 7,2% e la Polonia con il 2,9%. È interessante notare che alla fine di settembre, quando le vendite erano a 441.000 copie, il 53,7% erano edizioni deluxe, suggerendo che i primi acquirenti sono spesso i più entusiasti.

Oltre alle vendite dirette, 11bit studios ha beneficiato dell'inclusione di Frostpunk 2 nel servizio Game Pass di Microsoft al lancio. Questa collaborazione ha generato ricavi per 52,33 milioni di PLN (circa 12,1 milioni di euro), rappresentando il 49,1% del fatturato complessivo dell'azienda per il periodo in esame. Tra l'altro, è importante sottolineare che questi dati non includono il numero di giocatori che hanno accesso al gioco tramite Game Pass.

Insomma la storia che Xbox Game Pass freni le vendite si sono dimostrate, ancora una volta, pura leggenda metropolitana. L'abbonamento ha infatti portato tanti nuovi giocatori, fatto guadagnare di più all'azienda e fatto mantenere inalterate le vendite su PC, con numeri destinati ad aumentare quando il gioco sbarcherà su console.