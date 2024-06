Epic Games Store, trapelati svariati giochi in arrivo su PC

Il recente lancio di EpicDB, un sito simile a SteamDB dedicato all'Epic Games Store, ha scatenato curiosità e speculazioni tra gli utenti attivi di Epic. Questo portale ha rivelato informazioni cruciali su giochi non ancora annunciati, grazie all'accesso ai database di Epic Games Store. Tra i titoli rivelati figurano alcuni lavori in corso da parte di big come Rockstar Games, Sony e molti altri.

Rockstar Games, ad esempio, sembra essere vicina al lancio di un prodotto con nome in codice Semla, che molti sospettano possa essere Red Dead Redemption.

Anche Sony mostra una lista di titoli misteriosi come Testament, che potrebbe identificarsi con Helldivers 2, e Utah, ipotizzabile come The Last of Us Parte 2.

Titoli di altri editori includono nomi come ZMI CTG di Microsoft e Terra di SEGA. Activision sembra lavorare su un gioco chiamato Oranda, mentre Ubisoft ha annunciato un considerevole numero di nuovi titoli ancora sotto nomi in codice come Krempita e Profiterole, lasciando spazio a molte speculazioni. Electronic Arts ha confermato che Apex Legends (nome in codice R5) arriverà presto su Epic Games Store, e Bethesda si appresta a lanciare Osiris 2.0, nel quale gli appassionati vedono un collegamento con il mondo di DOOM.

Tra i giochi recentemente scoperti figurano anche un nuovo Turok da Saber Interactive e altri titoli interessanti intriganti come Project Batman di Paradox Interactive, che potrebbe rivelarsi essere Bloodlines 2,oltre a Skoebloff da Square Enix, che si sospetta possa essere Final Fantasy 16.

Non solo, pare ci siano riferimenti anche a titoli non annunciati come un nuovo Bioshock e un remake di Final Fantasy 9.