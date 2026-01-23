10 giochi horror in attesa di Resident Evil Requiem (3 di 10)

Alan Wake 2

Sam Lake e il team di Remedy hanno abbandonato l'impronta action del primo capitolo per abbracciare totalmente le meccaniche del survival horror moderno. In Alan Wake 2 seguiamo due storie parallele: quella dell'agente dell'FBI Saga Anderson, impegnata in un'indagine rituale nel Pacifico Nord-Occidentale, e quella dello scrittore Alan Wake, intrappolato in una New York onirica e oscura. Il gioco introduce una struttura fatta di inventari limitati, enigmi ambientali complessi e una gestione della luce che funge da vera e propria arma. La narrazione è stratificata, mescolando live-action e grafica di gioco per creare un'atmosfera surreale che ricorda da vicino i momenti più bizzarri e inquietanti di Resident Evil 7 e Village.