10 giochi horror in attesa di Resident Evil Requiem (4 di 10)

Signalis

Questo gioiello indipendente è una delle più pure lettere d'amore al survival horror della vecchia scuola, ma ambientato in un futuro distopico e freddo. Signalis adotta una prospettiva dall'alto e una grafica lo-fi che richiama l'era PS1, mettendoti nei panni di Elster, una "Replika" alla ricerca della sua partner perduta in un impianto minerario governativo. La gestione dell'inventario è volutamente punitiva (con soli sei slot disponibili) costringendoti a fare scelte dolorose tra munizioni, oggetti curativi o componenti per gli enigmi. La trama è criptica e malinconica, fondendo orrore cosmico e fantascienza, e ti richiederà di prendere appunti reali per risolvere puzzle che sembrano usciti direttamente da un classico della Capcom del 1996.