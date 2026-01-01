10 giochi horror in attesa di Resident Evil Requiem (5 di 10)

Tormented Souls

Per chi sente la mancanza delle inquadrature fisse e dei controlli "tank" dei primi Resident Evil, Tormented Souls è un tuffo nel passato assolutamente riuscito. Ambientato in una villa trasformata in ospedale, il gioco segue Caroline Walker mentre indaga sulla scomparsa di due gemelle. Gli enigmi sono il vero fulcro dell'esperienza: complessi, stratificati e spesso basati sull'interazione tra diverse realtà o dimensioni attraverso l'uso di specchi. L'atmosfera è densa e sporca, popolata da creature che sembrano nate da un incubo meccanico. È un titolo che premia la pazienza, l'esplorazione meticolosa e la capacità di orientarsi in ambienti labirintici senza l'aiuto di indicatori moderni sulla mappa.