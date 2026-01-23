10 giochi horror in attesa di Resident Evil Requiem (2 di 10)

Dead Space Remake

Se la tua parte preferita di Resident Evil è il quarto capitolo, Dead Space è il titolo che più ne eredita il DNA, trasportandolo però nei corridoi claustrofobici della USG Ishimura. Nei panni dell'ingegnere Isaac Clarke, non ti troverai ad affrontare zombie barcollanti, ma i Necromorfi, mutazioni orripilanti che richiedono una precisione chirurgica per essere abbattute. Il sistema di "smembramento strategico" trasforma ogni combattimento in un puzzle d’azione dove sparare alla testa è spesso inutile; bisogna invece mirare agli arti per rallentare e smembrare le minacce. L'assenza di un'interfaccia classica, con la salute e le munizioni integrate direttamente nell'armatura e nelle armi, garantisce un'immersione totale in una delle ambientazioni sci-fi più spaventose mai create.