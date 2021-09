Game Boy Micro battutto: Atom è la console più piccola del mondo

La scena del retrogaming è contraddistinta da mod e nuovi hardware che tentano di riportare alla gloria quei cari agglomerati di pixel che erano i vecchi videogiochi di una volta, ma ciò che è stato fatto con Game Boy Atom supera l’inimmaginabile: si tratta della console portatile più piccola del mondo, anche più delle console mini e del modello Micro ufficiale di Nintendo.

Non fatevi ingannare dalle dimensioni e dal laccio da portachiavi: Game Boy Atom funziona eccome! Il suo nome ufficiale in realtà è “Thumby”, ma ormai la scena dei retrogamer e dei modder l’ha già rinominato Atom. A realizzare il minuto device è stato Tiny Circuits, un rivenditore di piccoli gadget elettronici proprio come il suo Thumby appunto. Sul sito ufficiale per esempio potete osservare altre device simili che utilizzano una versione moddata e rimpicciolita di Arduino chiamata TinyDuino.

Thumby, o meglio, il Game Boy Atom, non è esattamente un clone della famosa portatile Nintendo, ma un device creato da zero utilizzando Raspberry Pi. Atom ha 5 giochi al suo interno, tra cui una sorta di Snake e Tetris. La piccolissima console è anche open-source, il che vuol dire che può essere moddata da altri appassionati per qualsivoglia motivo. Tiny Circuits, anzi, si augura che gli acquirenti riescano a sviluppare e inserire anche dei videogiochi di loro creazione. Atom infatti è collegabile a un PC attraverso un’uscita USB presente sul retro. Vi lasciamo in basso un video dello YouTuber The Retro Future che presenta il device.

Il Game Boy Atom ancora non è disponibile sul mercato, ma spunterà su Kickstarter a partire dal 28 settembre. Nel comunicato stampa del sito di Tiny Circuits si legge che il suo prezzo di mercato sarà di circa 19 dollari, ma chi parteciperà alla campagna di Kickstarter potrebbe aggiudicarsi la piccola console a circa metà prezzo. Vi ricordiamo che nel frattempo attendiamo che i rumor sui giochi del Game Boy in arrivo su Nintendo Switch si avveri.