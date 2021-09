Game Boy: giochi in arrivo su Switch, nuove conferme

Nei giorni scorsi si sono diffusi rumor sull’arrivo di giochi del Game Boy e del Game Boy Color su Nintendo Switch, gratis tramite l’abbonamento ai servizi online alla stessa maniera di quanto accade con i giochi NES e SNES. In giornata sono arrivate nuove conferme riguardo queste voci, rendendo l’ipotesi sempre più attendibile.

Un insider su YouTube e una fonte anonima di NintendoLife avevano entrambi confermato l’arrivo dei giochi delle vecchie console portatili dell’azienda di Kyoto nell’abbonamento Nintendo Switch Online, dicendo che il rilascio di tali giochi sarebbe avvenuto “molto presto“. Ricordiamo inoltre che ci sono voci su un’ipotetica Nintendo Direct di settembre. Che sia questo il periodo di uscita dei giochi?

In giornata la redazione di Eurogamer ha aggiunto la sua voce ai rumor, argomentando la possibilità dell’arrivo di un catalogo selezionato dalle vecchie console portatili con l’ascolto di una loro fonte, anche’ssa anonima. A ciò, Eurogamer ha aggiunto anche le voci riguardo altri giochi gratuiti per Switch provenienti da vecchie console Nintendo: “Ora, Eurogamer è stata in grado di comprovare separatamente queste voci – e abbiamo sentito che anche altre piattaforme retrò sono sulla carta.”

Eurogamer non è voluta entrare nei dettagli di queste informazioni, probabilmente perché lo stesso insider che hanno sentito non è stato molto specifico. Al momento l’abbonamento Nintendo Switch Online permette di accedere a una limitata selezione di giochi che hanno fatto la storia di NES e SNES, e guardando al di là del probabile arrivo di giochi del Game Boy e del Game Boy Color, possiamo ipotizzare il Game Boy Advance il Nintendo 64. Un datamine del 2019 scoprì ai tempi che c’erano altri emulatori nascosti nel codice di Nintendo Switch… che Nintendo abbia in programma di rinfoltire davvero il catalogo di giochi gratuiti con altre console che hanno fatto la sua storia?