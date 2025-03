Game Pass: ecco i giochi in arrivo nella seconda metà di marzo

Il Game Pass si prepara a offrire un’esperienza di gioco ancora più ricca e variegata, con una serie di nuovi titoli che spaziano da epiche avventure cooperative a ritorni vintage, passando per sfide mitologiche e simulazioni ferroviarie. Tra le novità più attese spicca 33 Immortals, disponibile da oggi in anteprima su Cloud, PC e Xbox Series X|S per i possessori del Game Pass Ultimate (potete abbonarvi a prezzo scontato qui) e del PC Game Pass.

I giochi in arrivo su Game Pass

33 Immortals è un action-roguelike cooperativo che permette di unirsi a 32 giocatori in frenetiche battaglie contro orde di mostri e boss temibili. Nei panni di un’anima maledetta, il giocatore dovrà affrontare il giudizio divino, sfruttando un sistema di matchmaking “pick-up e raid” che consente di immergersi immediatamente nell’azione. La sopravvivenza dipenderà dalla capacità di potenziare il proprio arsenale e di sfruttare manufatti magici per rafforzare la propria anima. Un’esperienza cooperativa unica, pensata per chi ama le sfide estreme e il gioco di squadra.

Il 19 marzo segna l’arrivo di Octopath Traveler II per Xbox Series X|S, un gioco di ruolo acclamato che offre otto personaggi unici, ognuno con abilità distintive, per esplorare il vasto mondo di Solistia. Lo stesso giorno, gli appassionati di simulazioni potranno mettersi alla prova con Train Sim World 5, che propone tre nuovi percorsi ferroviari e ruoli inediti.

Il 20 marzo sarà la volta di Mythwrecked: Ambrosia Island, disponibile per Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Game Pass Standard. In questo gioco, vestirete i panni di Alex, un naufrago alla scoperta di un’isola misteriosa popolata da dèi greci dimenticati. Un’avventura ricca di enigmi, esplorazione e narrazione coinvolgente.

Il 25 marzo arriva la Blizzard Arcade Collection, una raccolta di cinque classici intramontabili come Blackthorne, The Lost Vikings, Rock N Roll Racing e altri, arricchita da contenuti extra e un museo virtuale che svela i retroscena della storia di Blizzard.

Due giorni dopo, il 27 marzo, debutta Atomfall, un survival-action ispirato al disastro nucleare di Windscale. I giocatori dovranno sopravvivere in una zona di quarantena, affrontando pericoli, personaggi bizzarri e agenzie governative corrotte, in un’ambientazione che ricrea la campagna britannica degli anni ’50.

Novità per il Game Pass Core

Dal 26 marzo, la libreria del Game Pass Core si arricchisce con tre nuovi titoli:

Tunic , un’avventura ricca di misteri e leggende;

Batman: Arkham Knight , il capitolo conclusivo della celebre serie Arkham;

Monster Sanctuary, un mix di esplorazione, addestramento e combattimento tra mostri.

Addio ad alcuni titoli

Purtroppo, alcuni giochi lasceranno la libreria Game Pass dal 31 marzo. Tra questi figurano:

MLB The Show 24 (Cloud e Console)

Lil Gator Game (Cloud, Console, e PC)

Hot Wheels Unleashed 2 (Cloud, Console, e PC)

Open Roads (Cloud, Console, e PC)

Yakuza 0 (Cloud, Console, e PC)

Yakuza Kiwami (Cloud, Console, e PC)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console, e PC)

Yakuza Like a Dragon (Cloud, Console, e PC)

The Lamplighter’s League (Cloud, Console, e PC)

Monster Hunter Rise (Cloud, Console, e PC)

I membri Game Pass potranno approfittare di uno sconto fino al 20% per acquistare questi titoli prima che vengano rimossi.