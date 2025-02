Xbox Game Pass: ecco i nuovi titoli a febbraio su PC e Xbox

Microsoft ha annunciato oggi tre nuovi giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass nella seconda metà di febbraio. I titoli, tutti di alto profilo, saranno disponibili per gli abbonati al servizio su diverse piattaforme.

I tre giochi aggiunti al catalogo sono EA Sports F1 24, Warhammer 40,000: Rogue Trader e Watch Dogs: Legion. EA Sports F1 24, l'ultima simulazione ufficiale del campionato di Formula 1, sarà disponibile dal 20 febbraio per gli abbonati Ultimate su cloud, console e PC. Nella stessa data arriverà anche Warhammer 40,000: Rogue Trader, un RPG isometrico ambientato nell'universo di Warhammer 40k. Il 25 febbraio sarà invece la volta di Watch Dogs: Legion, l'action-adventure open world di Ubisoft.

Oltre a questi tre giochi, gli abbonati potranno accedere anche ad Avowed (acquistabile su Amazon), il nuovo RPG di Obsidian Entertainment, disponibile da oggi alle 19:00 per gli utenti Game Pass Ultimate. Avowed era stato precedentemente annunciato come parte della prima ondata di febbraio, nonostante la sua effettiva uscita nella seconda metà del mese.

Microsoft ha anche comunicato che 9 giochi verranno rimossi dal catalogo Game Pass il 28 febbraio. Gli abbonati interessati a questi titoli sono invitati a completarli prima di tale data o ad acquistarli sfruttando lo sconto riservato ai membri del servizio. I giochi sono i seguenti:

F1 22 (Console and PC) EA Play

Gris (Cloud, Console, and PC)

Maneater (Cloud, Console, and PC)

PAW Patrol World (Cloud, Console, and PC)

Space Engineers (Cloud, Console, and PC)

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console, and PC)

Wo Long Fallen Dynasty (Cloud, Console, and PC)

Yakuza 3 Remastered (Cloud, Console, and PC)

Yakuza 4 Remastered (Cloud, Console, and PC)

Inoltre, Ryse: Son of Rome è stato aggiunto al catalogo dei giochi disponibili in cloud gaming per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate. Infine, Sea of Thieves si prepara ad accogliere la Stagione 15, il cui lancio è previsto per il 20 febbraio.