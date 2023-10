Games for Gaza è un successo, un bundle di raccolta fondi con 250 giochi a €10

Recentemente è stato lanciato un pacchetto di raccolta fondi per sostenere l'organizzazione "Medical Aid For Palestinians (MAP)". Questa iniziativa mira a raccogliere fondi per garantire aiuti medici per i civili nella Striscia di Gaza.

Per soli 10 euro avrete l'opportunità di portarvi a casa circa 250 giochi. Niente di conosciuto o popolare, sia chiaro, ma magari tra questi è possibile che sia nascosta anche qualche perla. Il pacchetto lo potete trovare attraverso questo link.

Nel momento in cui vi scriviamo, la raccolta fondi ha praticamente già raggiunto l'obbiettivo finale di 200.000 dollari raccolti, testimoniando il successo dell'iniziativa.

Dal sito web dell'organizzazione possiamo leggere:

"La visione di MAP è un futuro in cui tutti i palestinesi possano accedere a un sistema di assistenza sanitaria efficace, sostenibile e guidato a livello locale e alla piena realizzazione dei loro diritti alla salute e alla dignità. Attraverso i nostri programmi in Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est e Libano, lavoriamo con partner locali fidati ed esperti per raggiungere questa visione. I nostri programmi, progettati e realizzati dai palestinesi, offrono accesso ai servizi sanitari essenziali e sviluppano conoscenze e competenze locali per affrontare i problemi di salute palestinesi. In tempi di emergenza umanitaria, siamo pronti a rispondere rapidamente con aiuti e assistenza. MAP è anche impegnata a testimoniare le ingiustizie causate dall'occupazione, dallo sfollamento e dal conflitto. Parliamo nel Regno Unito e a livello internazionale e ci assicuriamo che le voci palestinesi siano ascoltate ai massimi livelli, per spingere affinché siano affrontate le barriere politiche e sociali alla salute e alla dignità dei palestinesi."

Questo pacchetto sarà attivo fino al 9 novembre 2023.