Fiat Panda 2025, ecco cosa possiamo aspettarci dall'elettrica economica

Fiat è pronta a svelare la tanto attesa quarta generazione della Panda, prevista per il lancio nell'estate del 2024, e questa volta sarà equipaggiata con un motore completamente elettrico. La nuova Panda è pensata per competere con i veicoli prodotti in Cina e si distinguerà per la sua accessibilità in termini di prezzo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, è ancora difficile fare previsioni precise, ma si presume che molte componenti saranno ereditate dalla Citroen e-C3, il più recente modello completamente elettrico. Nonostante la tradizionale classificazione della Fiat Panda come city car di segmento A, la prossima generazione potrebbe colmare il divario con il segmento B (supermini), offrendo un maggiore spazio interno. Grazie alla piattaforma EV, ci si aspetta di avere più spazio per i passeggeri rispetto alle versioni precedenti, insieme a un bagagliaio più capiente. Questa trasformazione è resa possibile dalla struttura del veicolo elettrico e da una carrozzeria potenzialmente più lunga, che potrebbe avvicinarsi ai 4.000 millimetri, rappresentando un notevole aumento rispetto ai 3.653 millimetri del modello attuale.

La Panda 2024 utilizzerà la nuova piattaforma Smart Car di Stellantis, che rappresenta un'evoluzione dell'architettura CMP/eCMP ampiamente adottata e progettata per i veicoli a basso costo. La Citroen e-C3 del 2024, che condivide la stessa base, ci fornisce un'idea delle specifiche che ci aspettiamo anche per la prossima Fiat.

La controparte francese della Panda ha debuttato con un singolo motore elettrico da 113 cavalli, consentendo all'auto di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi, una prestazione ragionevole per una city car, con una velocità massima limitata elettronicamente a 135 km/h. Il veicolo è alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 44 kWh, con un'autonomia stimata WLTP di 320 km, rendendolo adatto alla guida urbana totalmente elettrica.

Citroen ha anche annunciato l'intenzione di introdurre una versione più economica entro il 2025, con un'autonomia di circa 200 km. Sebbene non siano stati rilasciati dettagli tecnici specifici, si presume che questa variante utilizzerà una batteria più piccola ed economica, eventualmente abbinata a un motore meno potente.

Anche se la Fiat Panda 2024 sarà prodotta in Europa, con la possibilità che la produzione avvenga in Italia, si prevede che sarà uno dei veicoli elettrici più convenienti sul mercato. L'Amministratore Delegato di Fiat, Olivier Francois, ha chiaramente dichiarato l'intenzione dell'azienda di sfidare i concorrenti cinesi nel settore dei veicoli elettrici, offrendo un veicolo urbano completamente elettrico a prezzi accessibili anche ad un ampio pubblico. Il prezzo previsto per la nuova Panda dovrebbe situarsi tra i 20.000 e i 25.000 euro.