Games With Gold ottobre 2019: ecco i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360

Ecco quali saranno i Games with Gold di ottobre 2019: Major Nelson svela i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 in arrivo a breve.

Dopo aver scoperto i giochi gratis per PS4 inclusi all’interno dell’abbonamento PS Plus, grazie allo State of Play di martedì sera, è tempo di vedere qual è la risposta di Microsoft: Major Nelson, tramite il proprio blog, ha svelato i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 del Games With Gold di ottobre 2019.

I quattro titoli a disposizione sono:

Tembo the Badass Elephant – Xbox One (1 – 31 ottobre)

Fryday the 13th – Xbox One (16 ottobre – 15 novembre)

Disney Bolt – Xbox 360 (1 – 15 ottobre)

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge – Xbox 360 (16 – 31 ottobre)

Tembo the Badass Elephant è un platform action creato da Game Freak (storici sviluppatori di Pokémon) e ci mette nei panni di un bellicoso elefante, tale Tembo. Si tratta di un gioco colorato e divertente. Friday the 13th, invece, è di tutt’altra categoria: si tratta di un gioco multigiocatore asimmetrico nel quale un giocatore interpreta la parte di Jason e gli altri dei ragazzi, sue future vittime: chi vincerà tra i due? La collaborazione è la chiave del successo.

Per quanto riguarda Xbox 360, troviamo Disney Bolt, tie-in dell’omonimo film: non è certo il gioco di punta del pacchetto di ottobre, ma i più giovani potrebbero apprezzarlo. Secondo proposta old-gen è Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge, che invece è pensato solo per il pubblico più hardcore. Vi ricordiamo che entrambi i giochi sono eseguibili su Xbox One grazie alla retrocompatibilità.

Se Games with Gold vi interessa poco e preferite Xbox Game Pass, potete trovare la lista completa dei titoli disponibili a questo indirizzo.