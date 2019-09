PS Plus ottobre 2019: svelati i nuovi giochi gratis

Il PS Plus di ottobre 2019 è stato finalmente svelato: ecco tutti i dettagli sui giochi gratis in arrivo su PlayStation 4 il primo martedì di ottobre.

Lo State of Play di settembre 2019 è stata l’occasione ideale per mostrare al pubblico le ultime novità in casa PlayStation. Abbiamo potuto vedere l’attesissimo The Last of Us 2, che ci spiega perché Ellie parte per un nuovo viaggio in cerca di vendetta, oltre a potere vedere per la prima volta Joel, dopo le avventure del primo capitolo; non manca inoltre la data di uscita, molto più vicina di quanto si potrebbe pensare! C’è stato spazio anche per Medievil, che propone ora una demo (qui tutti i dettagli). Per quanto riguarda le terze parti, abbiamo visto un nuovo trailer di COD Modern Warfare, nuovi indie e anche la versione VR di L.A. Noire. In mezzo a tutto questo, c’è anche stato modo di scoprire i nuovi giochi per PS Plus.

I giochi gratis del PS Plus per l’ottobre 2019 sono The Last of Us Remastered e MLB The Show 19. Questo secondo gioco, probabilmente, è dedicato unicamente al lato USA del servizio, quindi per noi europei ci sarà qualcosa di diverso. Attualmente non ci sono informazioni ufficiali in merito. Il piatto forte rimane per certo The Last of Us Remastered. L’opera di Naughty Dog ha venduto quasi 20 milioni di copie, tra PS3 e PS4, quindi è difficile trovare ancora qualcuno che non abbia giocato a questo capolavoro, ma forse molti possessori PS4, avendo già spolpato la versione old-gen, non hanno riacquistato il titolo: be’, ecco l’occasione giusta per rigiocarlo ancora una volta, in attesa del secondo capitolo.

The Last of Us... Remastered_20140730162331

Diteci, cosa ne pensate di questa proposta per il PS Plus di ottobre 2019? Quale gioco vorreste al posto di MLB The Show 19 (sempre ammesso che non sia proprio questo il titolo dedicato al mercato europeo)?