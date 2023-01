Nel corso della giornata odierna, Dramatic Iceberg, team di sviluppo italiano, ha annunciato la data di uscita di Garden In!. Si tratta di un videogioco, sviluppato interamente in Italia, basato sul giardinaggio. L’annuncio della release date arriva dopo la demo, pubblicata la scorsa estate durante il Wholesome Direct e selezionato dal Guerrilla Collective, uno dei collettivi che si occupa di promozione e di diffondere giochi indipendenti ed esperienze decisamente particolari.

Che cos’è Garden In!? Si tratta di un vero e proprio videogioco dedicato a tutti gli amanti della piante, siano essi dotati di pollice verde oppure no. “Amiamo le piante, ma il nostro team non è stato molto bravo a tenerle in vita. Ecco perché abbiamo lavorato sodo su Garden In! al fine di creare un’esperienza divertente ma rilassante per tutti. Ora posso dire che siamo un po’ più bravi a prenderci cura dei nostri amici verdi.” afferma Tommaso Verden, game designer dello studio di sviluppo Dramatic Iceberg.

Nel gioco sarà necessario prendersi cura delle proprie piante all’interno di una serra virtuale. Ci sarà la possibilità di personalizzare l’ambiente di gioco e creare nuove piante utilizzando i semi a disposizione. Potete dare uno sguardo al trailer ufficiale che annuncia la data di uscita subito qui in basso, mentre a questo indirizzo potete trovare tutte le informazioni sul gioco.

Al momento Garden In! è previsto esclusivamente per PC e sarà pubblicato su Steam, GOG.com ed Epic Games Store il 26 gennaio 2023. Il gioco è pubblicato da Bonus Stage Publishing, editore finlandese che si occupa della pubblicazione di titoli più piccoli e realizzati in maniera indipendente. Il titolo, successivamente, arriverà anche su altre piattaforme, ma al momento non c’è ancora una data di uscita. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

