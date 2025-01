GD AWARDS 2024, ecco tutti i giochi vincitori votati dalla redazione e da voi

I GD Awards 2024 sono i premi redazionali (e community) che celebrano i migliori giochi usciti nel corso del 2024. Attraverso un sondaggio democratico, la redazione ha finalmente decretato i vincitori di questa edizione, comprendendo anche il gioco della community che voi avete votato. Ecco a voi tutti i trionfatori delle principali categorie.

Miglior Gioco PC

Vincitore: Frostpunk 2

11 Bit Studios

Frostpunk 2, il sequel dell’acclamato city-builder survival, si aggiudica il premio di Miglior Gioco PC. 11 bit studios ha superato le aspettative, offrendo una storia profonda e una gestione strategica ancora più raffinata, il tutto ambientato in un mondo glaciale che obbliga i giocatori a fare scelte morali decisamente complesse.

I candidati della redazione:

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Black Myth Wukong

Metaphor Refantazio

SIlent Hill 2

Helldivers 2

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

Microsoft Flight Simulator 2024

Frostpunk 2

Like a Dragon Infinite Wealth

Miglior Gioco Xbox

Vincitore: Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Xbox Game Studios/Bethesda/MachineGames

Non è una sorpresa che Indiana Jones e l’Antico Cerchio trionfi come Miglior Gioco Xbox, dimostrando quanto sia stato fondamentale per il catalogo della console Microsoft. Un’esclusiva temporale di alto profilo.

I candidati della redazione:

Senua's Saga Hellblade 2

Call of Duty Black Ops 6

S.T.A.L.K.E.R 2 Heart of Chornobyl

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Age of Mythology Retold

Microsoft Flight SImulator 2024

Metaphor ReFantazio

Kunitsu Gami path of the goddess

Dragon's Dogma 2

Like a Dragon Infinite Wealth

Acquista su Amazon

Miglior Gioco PlayStation

Vincitore: Astro Bot

PlayStation Studios/Team Asobi

Il tenero ma coraggioso robottino di Sony ritorna alla grande: Astro Bot conquista il titolo di Miglior Gioco PlayStation. Grazie alla sua innovativa integrazione con le funzionalità del DualSense e al design creativo dei livelli, il gioco ha incantato sia i veterani che i nuovi giocatori, vincendo anche il GOTY 2024 durante i The Game Awards 2024.

I candidati della redazione:

Astro Bot

Stellar Blade

Helldivers 2

Silent Hill 2

Black Myth Wukong

Final Fantasy VII Rebirth

Infinity Nikki

Metaphor ReFantazio

Granblue Fantasy ReLink

Rise of the Ronin

Acquista su Amazon

Miglior Gioco Nintendo

Vincitore: The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom

Nintendo

La saga di Zelda continua a incantare generazioni di giocatori, e The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom si aggiudica il premio come Miglior Gioco Nintendo. Con una narrazione leggera e nuovi elementi di gameplay, il titolo è già considerato un classico per i possessori di Nintendo Switch.

I candidati della redazione:

The Legend of Zelda Echoes of the Wisdom

Prince of Persia The Lost Crown

The Plucky Squire

Neva

Mario & Luigi Fraternauti alla Carica

Paper Mario e il Portale Millenario

Super Mario Party Jamboree

Luigi Mansion 2 HD

Lorelei and the Laser Eyes

Emio: L'uomo che Sorride

Acquista su Amazon

Miglior Indie

Vincitore: Balatro

La scena indie è stata dominata da Balatro, un gioco che ha saputo unire originalità e profondità. Grazie alla sua combinazione di meccaniche roguelike con carte e humor irriverente, questo titolo ha conquistato i cuori degli appassionati di tutto il mondo, aggiudicandosi il riconoscimento di Miglior Indie del 2024.

I candidati della redazione:

Animal Well

Balatro

Nine Souls

Neva

The Plucky Squire

UFO 50

Lorelei and the Laser Eyes

1000xResist

Pacific Drive

Arco

Miglior RPG: Metaphor ReFantazio

Vincitore: Metaphor ReFantazio

SEGA/Atlus

Dai creatori di Persona arriva Metaphor ReFantazio, che si aggiudica il premio di Miglior RPG. Il gioco ha stupito con la sua narrativa intricata, un sistema di combattimento raffinato e un mondo fantasy mozzafiato, confermando ancora una volta l’abilità del team Atlus di creare esperienze RPG indimenticabili.

I candidati della redazione:

Dragon's Dogma 2

Like a Dragon Infinite Wealth

Metaphor ReFantazio

Final Fantasy VII Rebirth

Persona 3 Reload

Unicord Overlord

Granblue Fantasy Relink

Rise of the Ronin

Dragon Quest HD-2D Remake

Dragon Age: The Veilguard

Acquista su Amazon

Miglior Action/Picchiaduro

Vincitore: Tekken 8

Bandai Namco

Il ring virtuale di Tekken 8 si impone nella categoria Miglior Action/Picchiaduro. Con un roster ampliato, animazioni fluide e un gameplay competitivo perfezionato, il nuovo capitolo del celebre franchise ha entusiasmato i fan e i professionisti degli eSport.

I candidati della redazione:

Call of Duty Black Ops 6

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Stellar Blade

Helldivers 2

Tekken 8

Black Myth Wukong

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

Dragonball Sparking Zero

Marvel Rivals

Marvel vs Capcom Fighting Collection

Miglior Action/Adventure

Vincitore: Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Xbox Game Studios/Bethesda/MachineGames

Indiana Jones e l’Antico Cerchio conquista anche premio per il Miglior Action/Adventure. La combinazione di esplorazione, azione e puzzle ambientali lo ha reso il gioco migliore dell'anno sotto questo punto di vista.

I candidati della redazione:

Silent hill 2

Astro Bot

Indiana Jones e L'Antico Cerchio

Prince of Persia The Lost Crown

Banishers Ghost of new Eden

Senua's Saga Hellblade 2

Star Wars Outlaws

Kunitsu Gami path of the goddess

Nine Souls

Ultros

Acquista su Amazon

Miglior Comparto Grafico/Tecnico o Artistico

Vincitore: Senua’s Saga: Hellblade 2

Xbox Game Studios/Ninja Theory

Senua’s Saga: Hellblade 2 si aggiudica il premio per il Miglior Comparto Grafico/Tecnico o Artistico, grazie a un fotorealismo straordinario e a una direzione artistica capace di trasmettere emozioni profonde. Un vero capolavoro visivo e tecnico.

I candidati della redazione:

Senua's Saga Hellblade 2

Warhammer 40.000 Space Marine 2

Silent Hill 2

Final Fantasy VII Rebirth

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Metaphor ReFantazio

Astro Bot

Microsoft Flight Simulator 2024

Neva

Black Myth Wukong

Miglior Audio Design

Vincitore: Senua’s Saga: Hellblade 2

Xbox Game Studios/Ninja Theory

Ninja Theory trionfa anche nella categoria Miglior Audio Design. Le voci inquietanti e i suoni ambientali di Hellblade 2 sono senza dubbio i migliori dell'anno, immergendo i giocatori in un’esperienza sensoriale e cinematografica unica.

I candidati della redazione:

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

Silent Hill 2

Senua's Saga Hellblade 2

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Call of Duty Black Ops 6

Astro Bot

Helldivers 2

Black Myth Wukong

Pacific Drive

Neva

Miglior Narrazione: Metaphor ReFantazio

Vincitore: Metaphor ReFantazio

SEGA/Atlus

Il premio per la Miglior Narrazione va ancora a Metaphor ReFantazio, che ha saputo raccontare una storia complessa e toccante, piena di colpi di scena e personaggi indimenticabili.

Acquista su Amazon

I candidati della redazione:

Metaphor ReFantazio

Final Fantasy VII Rebirth

Senua's Saga Hellblade 2

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Unicorn Overlord

Silent Hill 2

Like a Dragon Infinite Wealth

Indika

Lorelei and the Laser Eyes

Nobody wants to die

Miglior Live Service/Gioco Online

Vincitore: Sea of Thieves

Xbox Game Studios/Rare

Anni dopo il lancio, Sea of Thieves continua a brillare, conquistando il titolo di Miglior Live Service/Gioco Online. Rare ha saputo mantenere alta la qualità del gioco, arricchendolo con nuovi contenuti e mantenendo una community attiva e fedele.

I candidati della redazione:

Helldivers 2

Sea of Thieves

World of Warcraft

Diablo 4

Call of Duty Black Ops 6

Marvel Rivals

Fortnite

The Elder Scrolls Online

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Acquista su Amazon

Gioco dell’Anno

Vincitore: Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Xbox Game Studios/Bethesda/MachineGames

L’ambito titolo di Gioco dell’Anno va al capolavoro sviluppato da MachineGames, Indiana Jones e l’Antico Cerchio. Con una narrativa avvincente, un gameplay con un level design di alto livello e un comparto tecnico solido, il gioco si è guadagnato il plauso di critica e pubblico. L’esplorazione archeologica, arricchita da enigmi complessi e sequenze d’azione cinematografiche, ha regalato un’esperienza unica che ha riportato in auge un’icona del cinema. Chissà cosa ci regalerà il futuro!

I candidati della redazione:

Astro Bot

Black Myth Wukong

Metaphor Refantazio

Senua's Saga Hellblade 2

Silent Hill 2

Final Fantasy VII Rebirth

Animal Well

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Prince of of Persia The Lost Crown

Frostpunk 2

Acquista su Amazon

Premio della Community

Vincitore: Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Xbox Game Studios/Bethesda/MachineGames

La community ha parlato, e il suo verdetto premia ancora una volta Indiana Jones e l’Antico Cerchio. Questo riconoscimento dimostra quanto il gioco abbia saputo conquistare i giocatori, affermandosi come uno dei titoli più amati dell’anno.

I candidati:

Indiana Jones e l'Antico Cerchio (40%)

Black Myth Wukong (17%)

Astro Bot (11%)

S.T.A.L.K.E.R. 2 (13%)

Final Fantasy VII Rebirth (12%)

Metaphor Re:Fantazio (7%)

Acquista su Amazon

Gioco più atteso del 2025

Vincitore: Grand Theft Auto VI

Take-Two/Rockstar Games

Infine, il titolo di Gioco più atteso del 2025 va, senza alcuna sorpresa, a Grand Theft Auto VI. L’hype per il prossimo capitolo della celebre saga di Rockstar Games è alle stelle, con i fan di tutto il mondo pronti a esplorare nuove avventure nel vasto open world.

I candidati della redazione:

Grand Theft Auto VI

Ghost of Yotei

Dead Stranding 2 on the Beach

Fable

DOOM The Dark Ages

Mafia: The Old Country

Monster Hunter Wilds

Metroid Prime 4: Beyond

Civilization VII

Assassin's Creed Shadows

Con questa lista di vincitori, i GD Awards 2024 non ci resta che guardare al futuro, pronti per le meraviglie che il 2025 ci riserverà.